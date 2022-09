Consulta: Flepar, 'da presidente Sciarra parole importanti su sicurezza sul lavoro'

Roma, 21 set. "Salutiamo con soddisfazione la nomina della professoressa Silvana Sciarra a Presidente della Corte Costituzionale per averne sempre apprezzato la sensibilità e uno spiccato acume tecnico nell'affrontare i temi del lavoro, come confermano le sue parole sulla sicurezza sul lavoro al momento dell'insediamento". Così Tiziana Cignarelli, segretaria generale della Flepar, la federazione dei professionisti pubblici.

Sulle parole della presidente Sciarra a proposito del fatto che la norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vanno attuate nel modo migliore, per Cignarelli "non possiamo che concordare avendo da sempre sostenuto che ciò che manca in Italia non sono le norme sulla sicurezza sul lavoro, ma la loro attuazione operativa ed effettiva. Un esempio per tutti il Sinpd Inp (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione) che ha scontato un ritardo di attuazione di 13 anni ed ancora non è operativo. Direttive e indicazioni per un'applicazione operativa distinta per distretti produttivi consentirebbero di ottenere risultati più efficaci, così come incentivi a micro-piccole e medie imprese che adottino soluzioni di innovazione tecnologica che migliorino la sicurezza dei lavoratori in azienda".

