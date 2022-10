Roma, 20 ott Un appoggio del Terzo polo al governo? "Non c'è questa possibilità. C'è la maggioranza che ha vinto, devono governare e da noi non arriverà un sostegno sulla fiducia. Arriverà se presentano il rigassificatore, se hanno un pacchetto sulle bollette fatto bene, lo voteremo. Il resto lo abbiamo escluso tassativamente, non è all'ordine delle possibilità". Lo ha detto Carlo Calenda dopo le consultazioni al Quirinale.

