Consultazioni: Conte, 'forte perplessità su affidare Farnesina a esponente Fi'

Roma, 20 ott. "Ci ha colpito fortemente e per noi pone un serio problema quella che è la ricostruzione integrale del ragionamento" di Silvio Berlusconi, "può anche essere opinabile in alcuni passaggi ma è inaccettabile la premessa" ovvero "che l'aggressione militare russa non sia condannare con le più elementari norme del diritto internazionale". Così Giuseppe Conte al Quirinale con la delegazione M5S per le consultazioni

Questo ci ha "spinto a rappresentare la nostra forte perplessità che il dicastero della Farnesina, così centrale, possa essere affidato a un esponente di Fi".

