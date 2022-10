Roma, 20 ott. I 5 stelle voteranno contro il nuovo invio di armi in Ucraina? "Ci ritroveremo il 5 novembre per una grande manifestazione nazionale, non organizzata da M5S, andremo senza bandiere e spero la facciano tutti. Serva una svolta verso un negoziato di pace necessario, non è pià necessario l'invio di armi". Così Giuseppe Conte al Quirinale con la delegazione M5S per le consultazioni.

