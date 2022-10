Consultazioni: Conte, 'solco verso negoziato pace per cessate il fuoco in Ucraina'

Roma, 20 ott. "Nessuno mette in discussione la ferma condanna dell'azione militare russa e il sostegno al popolo ucraino ma sono oltre 200 giorni che questa strategia ha abbracciato un percorso" che ha portato a "una escalation militare che ci espone al rischio del conflitto atomico e a una galoppante crisi economica" quindi occorre aprire "un solo verso il negoziato di pace per il cessate il fuoco". Così Giuseppe Conte al Quirinale con la delegazione M5S per le consultazioni.

