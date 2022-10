Consultazioni: Della Vedova, ‘no passi indietro su diritti civili e Ue'

Roma, 20 ott. “Ci prepareremo a fare un'opposizione seria e rigorosa a partire dal tema dei diritti civili, non solo non bisogna fare passi indietro ma semmai bisogna conquistare nuovi passi in avanti. Opposizione a qualsiasi tentativo di spostare l'asse dell'Italia rispetto all'Unione europea, venendo meno a quel protagonismo conquistato da Draghi”. Lo ha affermato il segretario di Piu' Europa, Benedetto Della Vedova, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarela.

