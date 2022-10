Roma, 20 ott. "O c'è un governo europeista e atlantista o sarà un governo che non è in grado di governare, non avrebbe l'energia, la forza e il sostegno nel Paese necessario". Così Enrico Letta al Colle con la delegazione Pd dopo le consultazioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA