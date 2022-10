Roma, 20 ott "Abbiamo confermato al presidente della Repubblica che saremo convintamente a fare opposizione in Parlamento, una opposizione rigorosa e ferma, a una maggioranza che è uscita vincitrice, che è maggioranza in Parlamento ma non nel Paese". Lo ha detto Enrico Letta alle consultazioni.

