Roma, 20 ott. "In queste ore è in corso un consiglio Ue importante e noi ci aspettiamo risposte dipendono scelte utili per la vita delle persone. Abbiamo espresso la volontà nella nostra azione opposizione di spingere il governo a prendere un'iniziativa nazionale se non ci fosse in questo Consiglio Ue una definizione del tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento". Così Enrico Letta al Colle con la delegazione Pd dopo le consultazioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA