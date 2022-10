Consultazioni: Minoranze linguisitiche, ‘Mattarella sia garante autonomie'

Roma, 20 ott.“Con uno dei Gruppi di maggioranza in passato non sempre abbiamo avuto dei rapporti buonissimi, però siamo anche convinti che l'assunzione di ruoli istituzionali comporti anche un cambiamento di atteggiamento, per cui siamo anche fiduciosi di poter avviare una discussione costruttiva e comunque abbiamo rinnovato la fiducia al Presidente perché sia lui il garante non solo della Costituzione in generale, ma anche della tutela delle autonomie speciali, della nostra in particolare, e delle minoranze linguistiche”. Lo hanno affermato Manfred Schullian e Franco Manes, rappresentanti delle minoranze linguistiche, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

