Consultazioni: Unterberger, ‘giusto incarico a Meloni ma preoccupati'

Roma, 20 ott. ”Il risultato delle elezioni è chiaro ed è giusto che Giorgia Meloni riceva l'incarico per fare il presidente del Consiglio”. Lo ha affermato Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie al Senato, al termine dell'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

”Abbiamo anche espresso le nostre preoccupazioni -ha aggiunto- siamo autonomisti ma anche europeisti e ci desta preoccupazione che il partito più forte che adesso farà il Governo è un partito sovranista, nazionalista e nel passato avevamo grandi problemi con il partito di Frateli d'Italia”. Unterberger ha fatto riferimento in particolare a “esternazioni tutt'altro che accettabili, ad esempio quando ci dicono ‘andate in Austria se avete qualcosa da lamentare' oppure ‘vi si dovrebbe costringere a mettere in ogni casa la bandiera italiana'”.

“Pertanto -ha concluso la capogruppo- spero che avranno in futuro con noi un approccio un po' più costruttivo, che questi toni appartengano al passato e che riusciamo ad avere una certa collaborazione con il partito che avrà la maggioranza”. Quindi “il nostro orientamento è votare contro la fiducia, perché devono dimostrare che hanno cambiato atteggiamento nei confronti delle autonomie, delle minoranze linguistiche e dell'Europa”. Comunque “non è detta l'ultima parola”, anche in base alla “lista dei ministri”.

