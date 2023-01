Consumi: Osservatorio BrandOn Group, con lamette barba e tinta capelli 2022 anno beauty for man

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Lamette da barba e tinta per capelli da uomo. Ecco i prodotti più richiesti dai marketplace per il 2022. Questo quanto emerge dalla nuova indagine dell'Osservatorio di BrandOn Group, azienda leader di mercato che aiuta i brand a vendere di più e meglio su tutti i principali marketplace del mondo. L'analisi è basata sulla domanda europea dei marketplace per coprire le esigenze di vendita ai clienti finali. Oggi le vendite online del settore bellezza a livello europeo valgono 11,37 miliardi di dollari, con una prospettiva di crescita da qui al 2027 del 10,91% (a livello globale il tasso di crescita supererà il 9,22%) anno su anno. Il mercato italiano dei prodotti di bellezza online ha raggiunto un valore di oltre 786 milioni di dollari, ma prevede una crescita per i prossimi 5 anni del 12,9% all'anno. Il mercato del beauty online in Italia, quindi, pare stabilizzarsi dopo l'incredibile accelerazione post-covid, che aveva fatto toccare alle vendite 2021 un incremento del 60%. Per il 2022, infatti, i marketplace hanno registrato un calo degli acquisti solo del 10%. Questo significa che il settore si trova davanti un mercato molto più grande di quello pre-pandemia. Si può tranquillamente affermare che il covid ha veramente modificato le abitudini di molti consumatori nei confronti dell'acquisto online di prodotti beauty, che fa ormai parte delle nostre abitudini di consumo e non è più frutto solo di un bisogno dettato dall'emergenza. Il paese leader in questo settore è la Gran Bretagna, che per il segmento beauty online vanta vendite di 2,64 miliardi di dollari, seguita da Germania e Francia. Da notare la crescita della Polonia, che toccherà i 317,90 milioni di dollari nel 2023, un exploit trainato da Amazon, canale aperto solo nel 2022. Guardando la classifica BrandOn Group, il 2022 però non è solo l'anno del 'beauty for man'. Così, se in testa ai prodotti più richiesti dai marketplace ci sono, come anticipato, lamette e tinte per capelli da uomo, seguite da crema solare e deodoranti, si è registrato, dopo gli anni della pandemia, il grande ritorno del make up: nelle prime 15 posizioni, infatti, troviamo ben 3 diversi fondotinta - fra cui una bb cream - un mascara volumizzante rigorosamente nero e un bronzer. Ma quali sono, invece, i prodotti beauty su cui i marketplace hanno puntato per il Natale 2022? Sempre secondo l'analisi BrandOn Group, in vetta troviamo uno shampoo curativo antiforfora e, a seguire, una crema viso effetto lifting; tengono i profumi in terza e quarta posizione, con quest'ultima occupata da una fragranza maschile. Da notare che sono proprio i profumi a generare i fatturati maggiori. Al quinto posto, invece, fa la sua comparsa una matita per disegnare le sopracciglia, complici anche i nuovi trend di bellezza che tornano a volerle folte e marcate. La nuova analisi di BrandOn Group sul settore beauty e cosmetics sarà presentata e commentata nel corso prossimo Focus, l'evento online di BrandOn Group previsto per il 26 gennaio a cui parteciperanno anche il marketplace Douglas e il noto brand Pupa. Modera Paola Marzario, founder e presidente di BrandOn Group.

