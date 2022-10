Coppa Italia:Samp a 8/i,del portiere Contini rigore decisivo

GENOVA, 20 OTT - La Sampdoria si è qualificata per gli ottavi di Coppa Italia battendo l'Ascoli per 11-10 dopo i calci di rigore. 2-2 era stato invece il risultato al termine dei tempi supplementari. A decidere la sfida è stato il portiere doriano Contini che prima ha realizzato dal dischetto per i suoi e subito dopo ha parato al collega Guarna, anche lui estremo difensore, il penalty per i marchigiani. Così ora, a gennaio negli ottavi, la Samp affronterà Fiorentina al 'Franchi'. Come detto, oggi finisce 11-10, nei 120' minuti di gioco il risultato era rimasto inchiodato sul 2-2. Subito in vantaggio i blucerchiati dopo 10' minuti col diagonale di Verre ispirato da Sabiri. I marchigiani pareggiano al 33' con Collocolo che batte Contini dalla breve distanza dopo assist di Botteghin. Nei tempi supplementari sorpasso al 110' dell'Ascoli con Donati e pareggio di Caputo al 118'.

