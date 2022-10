Corea del Nord, Seul: "Pyongyang ha lanciato 2 missili balistici"

Seul, 1 ott. (Adnkronos/Dpa) - Nuovo test missilistico della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato due missili balistici in mare aperto, in direzione del Mar del Giappone, denuncia la difesa della Corea del Sud. Il lancio di oggi è il quarto in una settimana. Diverse risoluzioni delle Nazioni Unite proibiscono alla Corea del Nord i test missilistici. Il lancio di oggi arriva dopo che unità militari di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno preso parte, ieri, a una esercitazione di sottomarini e la vice presidente americana Kamala Harris ha visitato la regione nei giorni scorsi.

