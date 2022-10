Coripet avvia nuovo flusso di riciclo per le bottiglie in Pet

Roma, 25 ott. Al via su tutto il territorio nazionale il riciclo meccanico dei contenitori in Pet fino ad ora non selezionati e quindi non avviati a riciclo meccanico: bottiglie in Pet opaco bianco, con etichette coprenti (cosiddette sleeves) ed i piccoli formati (sotto 500ml). L'iniziativa promossa da Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l'avvio a riciclo delle bottiglie in Pet, rappresenta un passo significativo nella direzione di incrementare sempre di più i volumi di materia prima seconda, riducendo così la produzione di nuova plastica.

Coripet, specializzato nell'economia circolare 'bottle to bottle', ha promosso presso i centri di selezione, conosciuti come Css, questo nuovo flusso, passo necessario per avvicinare l'Italia agli obiettivi di riciclo delle bottiglie previsti dalla direttiva Sup. Il nuovo flusso, attivato anche grazie alla collaborazione con Corepla e tutti gli attori della filiera, porterà a riciclare circa 20.000 tonnellate di bottiglie in più rispetto a prima.

“Coripet mantiene il suo ruolo di innovatore di modelli. Dal 1° di gennaio 2023 a livello nazionale tutti i Css, centri di selezione in cui arriva la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, saranno in grado di selezionare questo tipo di rifiuti che sono riciclabili al 100%. I risultati - dice Corrado Dentis, presidente Coripet - si vedranno in tempi rapidi e in modo significativamente misurabile: stimiamo un aumento di circa il 7% dell'indice di raccolta e riciclo di contenitori per liquidi in Pet”.

