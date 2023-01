Covid, al via test vaccino spray 'made in Canada' su 500 volontari

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Un vaccino spay contro Covid-19, made in Canada, entra nella fase 2 della sperimentazione sull'uomo. In sviluppo alla McMaster University di Hamilton, Ontario, il prodotto è stato testato su 30 volontari già vaccinati con 2 dosi di vaccino a mRna, superando i trial di fase 1 che hanno valutato dosaggio e sicurezza. I test preclinici hanno mostrato che il vaccino inalabile potrebbe essere più efficace, rispetto a quello iniettabile, nell'innescare la risposta immunitaria raggiungendo direttamente le alte vie respiratorie e i polmoni. Nei trial di fase 2, che dovrebbero partire nei prossimi mesi, saranno coinvolti fino a 500 partecipanti, inclusi i fragili per altre patologie, che hanno ricevuto almeno 3 dosi di vaccino mRna contro Covid-19. La sperimentazione sarà condotta con il contributo di 8,2 milioni di dollari di nuovi finanziamenti federali dai Canadian Institutes for Health Research. "C'è un urgente bisogno di sviluppare nuove strategie e vaccini di ultima generazione più efficaci", sottolinea Karen Mossman, vicepresidente della ricerca alla McMaster.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA