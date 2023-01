Covid: allerta per variante Xbb1.5, in Usa ha fatto raddoppiare casi in 7 giorni

Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - La nuova sottovariante Covid Xbb1.5 potrebbe "destare preoccupazione nel 2023" anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti "è raddoppiato in una settimana". A lanciare l'allarme è l'epidemiologo statunitense Eric Feigl-Ding, che ha condiviso le informazioni su Twitter, sostenendo "che la nuova variante è più immunoevasiva e più efficace nell'infettare rispetto ad altre sottovarianti di Omicron". Secondo Feigl-Ding, "non vedevamo una crescita così rapida di casi dall'arrivo di Omicron Ba.1 un anno fa". Anche l'epidemiologo britannico Tim Spector, sempre via Twitter, ha lanciato un allarme su Xbb1.5: "Potrebbe essere la nuova variante a cui prestare attenzione nel 2023". Gli esperti della Columbia University affermano "che è molto probabile che Xbb.1.5 abbia avuto origine negli Stati Uniti, con il primo caso rilevato nell'area di New York ad ottobre 2022". Da oltreoceano, dunque, arriva un nuovo sorvegliato speciale.

