Covid, Bertolaso: 'Quasi 50% di passeggeri dalla Cina positivo'

MILANO, 30 DIC - Anche ieri quasi la metà dei tamponi fatti ai passeggeri del volo arrivato dalla Cina a Malpensa sono risultati positivi al Covid. L'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso ha spiegato che "sono 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato, ieri pomeriggio, a Malpensa, a 56 passeggeri del volo proveniente da Tianjin. Continuiamo quindi a registrare un tasso di positività vicino al 50 per cento". "Ora, come per i restanti campioni del 26 dicembre - ha aggiunto -, proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia". I risultati del sequenziamento si conosceranno il 2 gennaio ma i controlli continueranno con il sequenziamento "fino alla fine di gennaio quando il campione raccolto sarà sicuramente più significativo". "Ricordo infatti che questa è un'operazione di sanità pubblica per cercare di comprendere cosa arriva dal Paese asiatico, perché come l'esperienza ci ha insegnato anche in un campione modesto se è presente una variante aggressiva e più contagiosa prevale su tutte le altre" ha aggiunto. Dei passeggeri risultati positivi "al momento nessuno ha avuto l'esigenza di usufruire dei Covid hotel: tutti avevano a disposizione un alloggio dove poter osservare l'isolamento". Sono comunque state trovate due strutture con cui si sta mettendo a punto il contratto per ospitare i viaggiatori a cui viene riscontrato il coronavirus: si tratta del B&B Hotel Milano-Monza di Monza e la Residenza di Pogliano Milanese. "La situazione al momento è sotto controllo finché non ci sono varianti nuove" ha commentato il governatore lombardo, Attilio Fontana.

