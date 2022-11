Roma, 2 nov. "Dopo la pandemia il M5S ha garantito un aumento in busta paga agli operatori sanitari che erano in prima linea contro il Covid. Oggi, con la firma del contratto collettivo nazionale del comparto sanitario, questo contributo diventerà realtà per circa 550mila dipendenti". Lo rivendica in un tweet l'ex premier Giuseppe Conte, leader del M5S.

