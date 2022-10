Covid: Dg Oms, 'resta emergenza sanitaria pubblica internazionale'

Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - "Covid-19 resta un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale", Pheic in gergo tecnico. Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annunciando oggi in conferenza stampa il responso del Comitato di emergenza su Covid, che si è riunito la settimana scorsa. Un verdetto sul quale "io concordo", afferma il Dg Oms. "Il comitato - spiega Tedros - ha sottolineato la necessità di rafforzare la sorveglianza e ampliare l'accesso a test, trattamenti e vaccini per i soggetti più a rischio, e che tutti i Paesi aggiornino i loro piani nazionali di preparazione e risposta" all'epidemia. "Sebbene la situazione globale sia ovviamente migliorata dall'inizio della pandemia, il virus continua a mutare e permangono molti rischi e incertezze. Questa pandemia ci ha sorpreso e potrebbe benissimo farlo di nuovo", avverte il numero uno dell'agenzia ginevrina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA