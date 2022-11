Covid: fogli di carta bianchi diventano simbolo proteste in Cina

Pechino, 28 nov. Fogli di carta bianchi simbolo delle proteste contro i lockdown in Cina. Immagini e video condivisi sui social ritraggono studenti per le strade di Nanchino e di Pechino innalzare fogli di carta bianchi in segno di protesta silenziosa, un modo per eludere la censura ed evitare l'arresto. "Un foglio bianco per dire tutto ciò che vogliamo ma che non possiamo dire", ha spiegato uno studente.

Anche a Shanghai, una folla, che ha iniziato a radunarsi nella tarda serata di sabato per tenere una veglia per le vittime di Urumqi, ha sollevato fogli di carta bianchi. Scene simili si sono viste inoltre nell'Università Tsinghua di Pechino e lungo la terza circonvallazione della capitale cinese, vicino al fiume Liangma.

I fogli bianchi contro la censura non sono una novità in Cina. Già nel 2020, infatti, a Hong Kong gli attivisti avevano sollevato fogli di carta bianca in segno di protesta, evitando così di pronunciare slogan vietati dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale della città, imposta dopo le massicce e talvolta violente proteste dell'anno precedente. Anche i manifestanti a Mosca li hanno usati quest'anno per protestare contro la guerra della Russia con l'Ucraina.

