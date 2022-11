Covid: in Italia 208.346 casi e 533 morti in ultima settimana

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Sono 208.346 i casi di Covid-19 e 533 i morti nella settimana dal 10 al 17 novembre in Italia, secondo i dati aggiornati del bollettino, ormai settimanale, pubblicato oggi dal ministero della Salute. Il 10 novembre il totale dei casi Covid era pari a 23.823.192 rispetto ai 24.031.538 del 17 novembre, i decessi totali sono passati da 179.985 a 180.518. Al 17 novembre i ricoverati con sintomi sono 6.981 rispetto a 6.356 al 10 novembre (+625), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 203 a 247 (+44). Il totale tamponi effettuati è pari a 255.780.377 al 17 novembre, contro 254.586.854 al 10 novembre, per un totale di 1.193.523 nell'ultima settimana.

