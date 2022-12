Roma, 29 dic. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci sarà in Aula alla Camerai alle 17 per un'informativa in merito ai provvedimenti di controllo sanitario per i passeggeri provenienti dalla Cina. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

