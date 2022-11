Covid: Iss, incidenza cresce a 353 casi ogni 100mila abitanti

Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Sale l'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia. Il dato a livello nazionale passa a 353 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 11-17 novembre, dai 307 casi/100mila del periodo 4-10 novembre. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Torna a crescere l'indice di trasmissibilità di Covid-19 in Italia, pur restando sotto la soglia epidemica di 1. "Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente" quando era a 0,83, "ma ancora al di sotto della soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero aumenta e si trova appena sotto la soglia epidemica", a "0,96 (0,93-1,00) all'8 novembre" rispetto a "0,84 (0,81-0,87) all'1 novembre".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA