Covid: Iss, 'incidenza in calo ma con valori ancora elevati'

Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - Nell'ultima settimana "si osserva una diminuzione dell'incidenza che tuttavia presenta ancora valori elevati, nel contesto di una oscillazione della trasmissibilità che si mantiene sostanzialmente sotto la soglia epidemica. Si conferma un trend in diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva". Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Nel monitoraggio "si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive come l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e di porre attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA