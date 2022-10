Covid: Iss, incidenza sale a 441 casi ogni 100mila abitanti

Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Sale ancora l'incidenza settimanale dei casi Covid in Italia. Nella settimana tra il 30 settembre e il 6 ottobre il dato è 441 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, la settimana precedente (23-29 settembre) era 325 ogni 100.000 abitanti. E' quanto segnala l'Istituto superiore di sanità sulla base del report coi dati principali dal monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. L'Iss spiega che la percentuale dei casi Covid rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (12%, contro l'11% di 7 giorni fa). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53% contro 54%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% come la settimana scorsa).

