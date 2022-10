Covid: Iss, incidenza scende a 374 casi su 100mila abitanti

Milano, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Continua anche questa settimana il calo dell'incidenza di Covid in Italia. Il dato nazionale scende a 374 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 20-26 ottobre, contro i 448 casi/100mila del 14-20 ottobre. E' quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (9,9% vs 10,5%), sottolinea l'Iss nella sintesi del report. Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54,9% vs 54,7%), come pure la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35,2% vs 35%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA