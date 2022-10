Covid: Martella (Pd), 'dal governo provvedimenti contraddittori'

Roma, 31 ott "Nel prendere atto della retromarcia sull'obbligo per le mascherine in ospedali e Rsa non possiamo che registrare con preoccupazione la scelta del reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati. Se oggi il Paese è in sicurezza per quanto riguarda il covid lo dobbiamo senza alcun dubbio all'adesione massiccia alla campagna vaccinale dei mesi scorsi. Ci preoccupa la scelta di provvedimenti che appaiono sinceramente contraddittori agli occhi dei cittadini”. Così il senatore Andrea Martella, segretario del Pd in Veneto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA