Covid: Mattarella, 'solidarietà tra istituzioni ha consentito di affrontare tempesta'

Monza, 6 dic. "Durante la pandemia, nella sua fase più drammatica, è stata la solidarietà tra le istituzioni a consentire di affrontare una tempesta che ha colpito in maniera violenta e drammatica, i primi in Europa, il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all'evento ‘L'Italia delle Regioni', in corso alla Villa Reale di Monza. Il Covid, per Mattarella, ha rappresentato "un'emergenza di carattere evidentemente nazionale e che richiedeva innanzitutto l'intervento dello Stato, in modo da poter adottare misure e porre in essere interventi uniformi sull'intero territorio nazionale, uniformi come lo era il contagio". E allora, "è stato importante e, più che opportuno, necessario che i poteri d'urgenza riconosciuti al governo siano stati, come prevede la legge, esercitati d'intesa con le Regioni".

