Covid: Meloni, 'ora capire se si esce da emergenza, poi reinventare macchina Sanità'

Roma, 29 dic. Quando si parla di sanità "bisogna fare attenzione sul fatto che i parametri degli anni precedenti sono di una realtà estremamente emergenziale, attenzione a ritenere che si riparte da lì e che invece non ci si debba adesso fermare per valutare se stiamo uscendo dall'emergenza e a quel punto capire come si riorganizza complessivamente una macchina che è stata tirata come una fisarmonica e che oggi ha bisogni di essere reinventata. Devi mettere di più, ma per fare cosa, per utilizzare come quelle risorse. Ciò non toglie che noi nelle condizioni in cui ci trovavamo abbiamo fatto uno sforzo in quest legge di Bilancio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

