Covid: Migliore (Fiaso), 'con riaperture scuole potrà aumentare circolazione virale'

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Gli ultimi dati del report Fiaso, che evidenziano una situazione Covid stabile, "sono interlocutori. La settimana prossima riaprono le scuole e potrà esserci una intensificazione della circolazione virale". Lo spiega il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, commentando il report degli ospedali sentinella. "Inoltre la popolazione dei fragili è sempre meno protetta, come dimostra l'elevata proporzione di pazienti che non hanno effettuato la dose di richiamo negli ultimi sei mesi e stanno arrivando in ospedale per conseguenze dell'infezione da Covid - avverte - Un dato che potrebbe aumentare se non vengono fatte robuste azioni di prevenzione attraverso la vaccinazione, soprattutto da parte dei medici di famiglia”.

