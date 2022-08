Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 64.861 i nuovi casi di Covid (18.813 ieri) e 190 i morti (121 ieri) nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 354.431 (105.839 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 18,3% (17,8% ieri). In calo i ricoveri (-282 rispetto a ieri per un totale di 10.245) e terapie intensive (-12 da ieri per un totale di 386).

