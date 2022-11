Covid oggi Cina, nuovo record di contagi: a Pechino scuole e ristoranti chiusi

Pechino, 22 nov. Nuovo record di casi Covid oggi in Cina. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 28mila nuovi contagi, 16mila dei quali nella sola provincia del Guangdong. A Pechino sono più che raddoppiati, passando dai 621 di domenica ai 1.438 di oggi: per questo le autorità della capitale hanno disposto la chiusura di molti ristoranti, delle palestre e delle scuole - con gli alunni che riprendono le lezioni online - e lo smart working per molti lavoratori. A Pechino si sono registrati i primi decessi per Covid dal maggio scorso: tre anziani che avevano malattie pregresse, hanno precisato le autorità sanitarie. L'11 novembre scorso la Cina - che finora aveva seguito una rigidissima politica di tolleranza zero sul Covid - aveva allentato alcune restrizioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA