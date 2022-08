Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 18.813 i nuovi contagi Covid in Italia e 121 i morti. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 105.839, che fanno rilevare un tasso di positività del 17,8%. In crescita i ricoverati con sintomi (+28 da ieri, per un totale di 10.527) e le persone in terapia intensiva (+10, a 398). Sono 1.254.753 gli attualmente positivi (-21.730), 21.059.545 le persone contagiate da inizio pandemia e 172.207 i decessi.

