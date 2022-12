Covid: Oms, 'molto preoccupati per situazione in Cina'

Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità "è molto preoccupata per l'evolversi della situazione in Cina, con un aumento delle segnalazioni di casi gravi" di Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella consueta conferenza stampa a Ginevra. "Per effettuare una valutazione completa del rischio - spiega Tedros - l'Oms ha bisogno di informazioni più dettagliate sulla gravità della malattia, sui ricoveri ospedalieri e sulle terapie intensive". "Continuiamo a sperare che la Cina condivida i dati e conduca gli studi che abbiamo richiesto e che continuiamo a richiedere - afferma il Dg - Come ho già detto tante volte, tutte le ipotesi sulle origini di questa pandemia restano sul tavolo". L'Organizzazione, chiosa, "sta supportando la Cina per concentrare i propri sforzi sulla vaccinazione delle persone più a rischio in tutto il Paese. Continuiamo a offrire il nostro supporto all'assistenza clinica e al sistema sanitario".

