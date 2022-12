Covid: report Altems, 'virus dà tregua, dopo 2 anni Natale senza restrizioni'

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - "Dopo due anni stiamo per vivere un Natale all'insegna del calore dei familiari e delle persone care con il Covid-19 che ci sta dando una tregua". Si registra, infatti, "un andamento stabile del virus che non scomparirà nell'immediato ma oramai riusciamo a governarlo sia nella sua diffusione sia nella sua aggressività. Per poter continuare ad avere un andamento stabile è necessario che si incrementi la campagna vaccinale soprattutto per le persone fragili". Lo afferma Americo Cicchetti, direttore dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems), presentando la 100.esima puntata dell'Instant Report Covid-19. Il report evidenzia che il numero di nuovi casi Covid-19 nella popolazione nazionale (incidenza del virus) risulta ormai stabile, con piccole oscillazioni che non fanno temere l'avvio di una nuova ondata nelle prossime settimane. La settimana appena trascorsa evidenzia un calo dell'incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 275 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Negli ultimi 30 giorni le aree geografiche in cui si evidenziano dati di incidenza più elevati sono il Nord-Est, seguito dal Centro e dal Nord-Ovest. Risulta stabile anche l'andamento dei nuovi ingressi settimanali in terapia intensiva su 100.000 abitanti, registrando un valore nazionale pari a 0,45 ogni 100.000 residenti. Quanto alla campagna vaccinale si conferma un rallentamento nella somministrazione delle quarte dosi con forti differenze regionali. Particolare attenzione merita la fascia di età più fragile, cioè quella degli over 80, nella quale si passa dal Piemonte (con una copertura del 65,91%) alla Calabria (con una copertura del 19,88%).

