Covid: report Fiaso, ricoveri ancora in calo -18% in ultimi 7 giorni

Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - "Per la sesta settimana consecutiva l'andamento dei ricoveri Covid è in discesa. Il dato negli ultimi sette giorni è -18%. Stabile la situazione nelle terapie intensive". È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 24 gennaio. "Stabile la situazione delle terapie intensive, con un solo nuovo ingresso, dopo il significativo calo nelle terapie intensive registrato la scorsa settimana (-44%) - prosegue il report - Il 30% dei pazienti in terapia intensiva non risulta vaccinato e ha una età media di 58 anni, rispetto ai 71 anni di età media tra i pazienti vaccinati da oltre sei mesi".

Secondo il report è "costante anche la proporzione tra i pazienti ricoverati 'per Covid', con insufficienza respiratoria o polmonite, che sono il 41% del totale, il 75% è vaccinato da più di sei mesi, con una età media di 77 anni e nella gran parte affetti da altre patologie. Sono il 59% i pazienti 'con Covid', ovvero - chiariscono gli esperti - pazienti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari e occupano il 59% dei posti letto Covid".

Focus pazienti pediatrici. "Calo del 20% dei ricoveri Covid di minori di 18 anni nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete sentinella. Anche questa settimana - conclude il report - nessun ingresso di bambini in terapia intensiva Covid. Il 72% dei pazienti pediatrici con infezione da Sars-Cov-2 è di età compresa tra 0 e 4 anni".

