Covid: Rozza (Pd), 'mascherine a pannolino costate 1 mln a Lombardia ritrovate in ospedali'

Milano, 27 gen. "Le mascherine a pannolino fatte fare dal presidente della Regione Lombardia Fontana per una spesa di oltre un milione di euro nei mesi più duri della pandemia, che erano state rifiutate dagli ospedali perché assolutamente inadatte a tutelare i professionisti della sanità dal contagio e non si sapeva dove fossero finite, oggi sono state ritrovate. Sono state date agli ospedali che le consegnano ai cittadini che arrivano nelle strutture senza mascherina". Lo afferma la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, ricandidata alle prossime elezioni in Regione Lombardia, del 12 e 13 febbraio.

"Se sbagliare è umano -commenta Rozza- perseverare nell'errore è diabolico". Questa, conclude, è "l'ennesima prova, caso mai non fossero bastate quelle passate, dell'incapacità di gestione della sanità della giunta guidata da Fontana".

