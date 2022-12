Covid: Schillaci, 'tamponi per arrivi da Cina, virus positivi sequenziati'

Roma, 28 dic. "Abbiamo fatto un'ordinanza per introdurre l'obbligatorietà dei tamponi per i passeggeri in arrivo dalla Cina, questo perché è fondamentale, nel caso di tampone positivo, sequenziarlo e vedere quali sono le varianti presenti. Noi siamo molto tranquilli e speriamo che queste varianti siano già presenti sul territorio nazionale: questo sarebbe un dato molto confortante", al momento comunque "non c'è motivo di preoccupazione". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci al termine del Consiglio dei ministri.

