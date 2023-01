Covid: Tajani, 'vaccini a Cina? Nostro dovere difendere salute cittadini europei'

Roma, 3 gen. "Vaccini alla Cina? E' nostro dovere difendere la salute dei cittadini italiani e di quelli europei". Lo ha detto Antonio Tajani a Oggi è un altro giorno, su Raiuno. "Bisogna capire se la prima diffusione è nata oppure no in laboratorio - ha aggiunto il ministro degli Esteri - ma da parte nostra ci sono soltanto misure per la tutela della salute. E' un nostro diritto quello di difendere la salute degli italiani e degli europei per evitare che ci sia una nuova pandemia".

