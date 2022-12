Roma, 1 dic. “L'obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo” perché posto “a tutela della salute”. Mentre la Corte mette la parola fine a polemiche e ricorsi, il #GovernoMeloni si appresta a far votare al Parlamento la norma che riporta in corsia prima del tempo chi ha violato le regole”. Così su Twitter la senatrice del Pd Sandra Zampa.

