Cozzoli: "Un miliardo e mezzo per rinnovare impianti sportivi"

ROMA, 13 FEB - "Gli investimenti sull'impiantistica sportiva sono una grande opportunità per il Paese: le infrastrutture italiane non sono il massimo, ci sono ma devono essere rinnovate e modernizzate. Il governo con il PNRR ha fatto un grande salto in avanti, sono previsti un miliardo e mezzo: 700 milioni a disposizione delle grandi città per le grandi infrastrutture, 300 milioni per le palestre scolastiche, 500 milioni per sport e periferie, ovvero il programma del governo che si propone di innovare le strutture sportive per i Comuni sotto i 50 mila abitanti. Penso che, dopo la pandemia, gli italiani abbiano sentito di più l'esigenza dello sport. Non è un caso che nel 2018 eravamo il quinto Paese più sedentario d'Europa, mentre adesso stiamo risalendo questa classifica e siamo 11/i: significa che è passata una nuova cultura dello sport. Noi ci impegniamo ogni giorno per far sì che lo sport sia realmente un diritto per tutti, in ogni zona d'Italia, indipendentemente dal censo e dalla condizione economica". Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, a Radio Anch'io Sport su RadioRai. "Il presidente della Repubblica ci ha detto una cosa importante: il contributo dello sport non è collaterale, ma fondamentale. Lo sport non è solo strumento di crescita fisica, ma anche morale e sociale. Da un luogo di spaccio di droga come San Basilio (Roma), Sport Salute ha voluto lanciare un piano sociale da 16 milioni, per far crescere lo sport nei quartieri, l'inclusione, lo sport in carcere e nei parchi. Noi interverremo nelle zone di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione: siamo allo Zen di Palermo, a Ponticelli (Napoli). Ci vogliono risorse, ma soprattutto idee per sostenere lo sport di base. Dobbiamo anche invitare gli italiani ad alzarsi dal divano, perché lo sport è salute, qualità della vita e benessere".

