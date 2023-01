Cremona: auto rubata 2 volte in 3 giorni, forze dell'ordine la ritrovano in entrambi i casi

Milano, 17 gen. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Cremona hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione un uomo di 41 anni, con numerosi precedenti penali e di polizia a carico. La notte dello scorso 10 gennaio, i militari sono intervenuti a seguito del furto di un'auto da un garage, intercettando e inseguendo il veicolo che viaggiava a forte velocità in direzione di Crema sulla SP 415. I fuggitivi, sentendosi braccati, hanno abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi. Da accertamenti svolti è emerso che lo stesso veicolo era stato rubato nello stesso posto solo 3 giorni prima, ma era stato recuperato dalla polizia.

Dopo il secondo furto, le indagini svolte dai carabinieri attraverso riscontri incrociati, acquisizione e analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti sul territorio, servizio di osservazione e pedinamento, hanno permesso di individuare l'uomo, quale autore di entrambi i furti dell'auto, oltre che della ricettazione di una utilitaria.

Durante la perquisizione nell'abitazione del 41enne, i militari hanno trovato l'abbigliamento utilizzato dall'uomo al momento dei furti, nonché le chiavi dell'auto rubata a Cremona. Al termine dell'attività investigativa, svolta in collaborazione con la squadra mobile della questura di Cremona intervenuta per il primo episodio di furto, l'uomo è stato denunciato alla procura di Cremona per furto aggravato e ricettazione.

