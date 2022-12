Crollano arcate ponte "Tredici Luci" su fiume Sosio in Sicilia

CHIUSA SCLAFANI, 16 DIC - Sono crollate stanotte due arcate dello storico ponte "Tredici Luci", che attraversa il fiume Sosio, tra le province di Palermo ed Agrigento. La parte crollata si trova in territorio di Chiusa Sclafani (Palermo), ma il viadotto da sempre è stato utilizzato dal mondo agricolo delle province di Palermo ed Agrigento, essendo situato tra la frazione di San Carlo di Chiusa Sclafani e il comune di Burgio. L'incidente non ha causato danni alle persone, ma fino a poche ore fa era stato regolarmente attraversato da mezzi agricoli. Il tratto interessato è stato chiuso al transito. Saranno inevitabili i disagi per gli agricoltori che utilizzavano questo ponte per raggiungere i loro poderi. I sindaci Francesco Di Giorgio di Chiusa Sclafani, e Francesco Matinella di Burgio hanno annunciato la richiesta alla Regione di un intervento urgente affinché si possa provvedere al ripristino della viabilità in tempi brevi. Ancora incerte le cause del cedimento. In questi giorni erano in corso, sul letto del Sosio, alcuni lavori di rafforzamento degli argini. Realizzato negli anni Venti del XX secolo, fino al 1950 il ponte "Tredici Luci" era interessato dal traffico ferroviario.

