Crollo in casolare abbandonato a Bari, nessun ferito

BARI, 28 GEN - Il crollo parziale di un casolare abbandonato si è verificato questa mattina a Bari, in via Pietrocola. Secondo alcuni residenti nella zona all'interno del casolare vivrebbero alcuni senza fissa dimora che al momento del crollo non erano presenti. Non si registrano feriti. Nel crollo sono rimaste danneggiate due auto parcheggiate a ridosso di un muro crollato. Nel casolare erano in corso lavori di manutenzione dopo un incendio che era divampato al suo interno lo scorso 18 gennaio. Sul posto intervengono Polizia locale, Vigili del fuoco, tecnici del Comune, personale dello Spesal e dell'Asl.

