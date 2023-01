Roma, 18 gen. "Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non parteciperemo domani al voto per l'elezione del decimo componete del Csm. Non intendiamo prendere parte ad un voto deciso sulla base di accordi che non ci riguardano e che non hanno dato una buona immagine delle aule parlamentari”. Così i capigruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e al Senato Luana Zanella e Peppe De Cristofaro.

