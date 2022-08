Cuba: esplode un deposito petrolifero, almeno un morto

MATANZAS, 06 AGO - Cuba ha ricevuto offerte di assistenza da molti Paesi dopo aver chiesto aiuto per far fronte a un gigantesco incendio di un deposito petrolifero colpito da un fulmine. Almeno una persona è rimasta uccisa; altre 121 sono rimaste ferite, secondo l'ultimo bilancio, e 17 sono i dispersi. Circa 1.900 persone sono state evacuate dall'area del disastro, situata nel sobborgo di Mantanzas, una cittadina di 140.00 abitanti a 100 chilometri a est dell'Avana, da dove era visibile un enorme pennacchio di fumo nero che oscurava il cielo. "Un corpo è stato trovato sul luogo dell'incidente", ha detto il direttore sanitario di Matanzas Luis Armando Wong in una conferenza stampa. Cinque feriti sono in condizioni critiche, tre in gravissime condizioni e 28 gravemente feriti, secondo un ultimo rapporto comunicato sull'account Twitter della presidenza. Tra i feriti, anche il ;;ministro dell'Energia Livan Arronte. Le 17 persone scomparse sono vigili del fuoco "che si trovavano nella zona più vicina all'incendio" quando è avvenuta l'esplosione.

