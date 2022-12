Cultura, Foti (Magna Grecia): "Presente del Sud non solo nelle cronache, valore a storia e arte"

Roma, 1 dic. "C'è molto passato nel nostro presente, che non è fatto solo dalle cronache quotidiane che forniscono dati talora anche molto tristi, come il Mezzogiorno in recessione nonostante il resto d'Italia ne sia, seppur a fatica, uscito. La tradizione è fondamentale per il presente e anche per il futuro". E' quanto ricorda Nino Foti, presidente della fondazione Magna Grecia, intervenendo alla Lanterna di Roma al meeting 'Sud e futuri: Mezzogiorno strategico' organizzato dalla fondazione Magna Grecia e giunto alla sua quarta edizione.

"La nostra fondazione è molto attiva all'estero, specie in Usa e Sudamerica - premette Foti - ma da quattro anni abbiamo rimodulato questi incontri all'estero con la formula dei meeting in Italia", con il primo organizzato a Palermo, il secondo in streaming causa pandemia per il Covid, il terzo a Scilla in Calabria e ora il quarto a Roma.

