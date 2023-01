Da Actimel e Auser un aiuto per le vaccinazioni dei fragili

NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) - Actimel, marchio di Danone, societá B Corp, é di nuovo insieme ad Auser, associazione di volontariato per l'invecchiamento attivo. La partnership tra Actimel e Auser "é nata dal desiderio da parte di Actimel di essere a fianco degli italiani a supporto dell'immunitá e della resilienza, aspetto divenuto fondamentale soprattutto in questi ultimi anni e ha trovato in Auser un partner affidabile, serio e con la voglia di dare sempre di piú nelle comunitá in cui opera - si legge in una nota -. Dopo il successo della scorsa edizione del progetto "Piú forti insieme" che ha consentito nella sola Lombardia, durante l'emergenza sanitaria, di effettuare piú di 4.000 accompagnamenti protetti, a partire da quest'anno la collaborazione si estende anche ad altre regioni, come la Sicilia e poi l'Abruzzo". L'iniziativa é partita il 19 gennaio dalla provincia di Siracusa, e precisamente da Noto, dove sono intervenuti: Giovanna Volo, Assessore Salute Regione Siciliana; Giuseppe Laccoto, Presidente della commissione Salute, servizi sociali e sanitari - Assemblea Regionale Siciliana; il Sindaco di Noto, Corrado Figura; il Presidente di Auser Nazionale Domenico Pantaleo; il Direttore Marketing di Danone, Jordi Guitart e il Direttore Corporate Affairs di Danone, Salvatore Castiglione. Inoltre, un video messaggio del capitano della nazionale di calcio Leonardo Bonucci ha salutato l'iniziativa siciliana e raccontato la vicinanza al progetto ricordando la recente esperienza di accompagnamento a Lecco. Oltre a una donazione da parte di Actimel che permetterá ad Auser di poter effettuare 1000 accompagnamenti protetti alle persone fragili nella regione Sicilia, é stata lanciata una raccolta fondi online attraverso la piattaforma GoFundMe https://www.gofundme.com/f/unminivanperausernazionale con l'obiettivo di acquistare un pulmino, per favorire gli spostamenti. A sostenere l'iniziativa anche il capitano della Nazionale Leonardo Bonucci che ha testimoniato la sua vicinanza al progetto diventandone portavoce e dandone risalto sui suoi canali social. Il supporto del campione europeo proseguirá mettendo in palio per la raccolta fondi alcuni cimeli di gioco, tra cui magliette da calcio e palloni firmati, tramite la piattaforma "Charity Stars". "Ringrazio Auser e Danone per questa iniziativa in cui la cittá di Noto é l'esempio di un progetto pilota virtuoso per il sociale. L'Auser di Noto dá risposte ai nostri concittadini, a chi si trova in stato di bisogno. - dichiara Corrado Figura, Sindaco di Noto -. Grazie a questa sinergia con le Istituzioni, l'associazione di volontariato Auser e Actimel di Danone, si lavora nel quotidiano contro l'emarginazione e il diritto alla salute. Ringrazio l'Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Giovanna Volo, il Presidente della Commissione Salute dell'ARS, Giuseppe Laccoto, e il Management dell'ASP di Siracusa e ricordo che grazie alla collaborazione con Regione Siciliana abbiamo riaperto, lo scorso novembre a Noto, il reparto di Geriatria. Questo progetto consente di dare un indirizzo importante di non lasciare indietro nessuno. L'esempio della pandemia insegna quanto sia importante non emarginare e isolare chi si trova in stato di bisogno e di guardare alle strutture sanitarie e sociali con un occhio di riguardo, dando piú attenzione alle prestazioni sanitarie e ai servizi". "La collaborazione tra l'Associazione Auser e Actimel si sta sviluppando nel tempo - dichiara Domenico Pantaleo, Presidente di Auser Nazionale -, diventando sempre piú importante e significativa con la realizzazione di questo nuovo progetto. Alla base ci sono la conoscenza, la fiducia reciproca e l'apprezzamento per quanto Auser fa a favore delle persone e delle comunitá. I servizi di aiuto alla persona che svolgiamo a favore degli anziani e delle fasce fragili della popolazione possono essere ampliati e diffusi sul territorio se avremo al nostro fianco il settore profit con aziende come Danone, che ha ottenuto la certificazione B Corp. Per noi diventa strategico consolidare ed estendere questa alleanza per poter aiutare sempre di piú". "Contribuire ad aiutare i piú fragili a vaccinarsi insieme agli amici di Auser, che sono un partner competente e prezioso, per Actimel significa ribadire l'importanza di un diritto universale, quello alla salute - afferma Salvatore Castiglione, Direttore Corporate Affairs Danone Italia e Grecia -. Siamo un'azienda certificata B Corp, e nelle nostre azioni quotidiane la sostenibilitá economica deve essere perseguita insieme alla sostenibilitá sociale e ambientale. Con il progetto #piúfortiinsieme vorremmo aiutare a produrre effetti positivi sul territorio, sulle comunitá e sui suoi abitanti, riscoprendo anche un valore come la 'vicinanza' sociale che questi ultimi anni é venuta a mancare". Nel solco di questa iniziativa Actimel e Auser continueranno ad affiancarsi per sostenere i piú fragili, "proseguendo nell'attivitá di supporto alle comunitá locali e garantendo alle fasce di cittadini piú fragili la possibilitá di andare a vaccinarsi", prosegue la nota. Il servizio, grazie ai volontari di Auser, fornirá supporto sin dalla fase di prenotazione dell'appuntamento fino al trasporto protetto ai centri per la somministrazione, all'assistenza in loco e al successivo accompagnamento alle abitazioni private. - foto ufficio stampa Actimel - (ITALPRESS). sat/com 19-Gen-23 16:50

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA