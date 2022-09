Danimarca: la regina ritira titolo principesco a 4 suoi nipoti

COPENAGHEN, 28 SET - Margrethe II regina di Danimarca, la monarca più longeva del continente europeo, ha ritirato i titoli principeschi dei quattro figli di suo figlio Gioacchino per consentire loro di vivere una vita più normale. Lo ha annunciato oggi la famiglia reale. "Dal 1 gennaio 2023, i discendenti di Sua Altezza Reale il Principe Joachim potranno usare solo i loro titoli di conte e contessa di Monpezat, i loro precedenti titoli di principe e principessa di Danimarca stanno diventando obsoleti", ha scritto la Corte di Danimarca. Il figlio più giovane della regina, il principe Joachim, 53 anni, ha quattro figli di età compresa tra 23 e 10 anni da due matrimoni: Nikolai, Felix, Henrik e Athena. "Con la sua decisione, Sua Maestà la regina desidera creare un quadro in cui i quattro nipoti possano plasmare la propria vita senza essere limitati dagli obblighi speciali che l'affiliazione formale alla Casa reale comporta", si precisa. La madre dei due figli maggiori del principe ha espresso sconcerto e "shock". "I bambini si sentono esclusi. Non riescono a capire perché la loro identità sia stata loro sottratta", ha dichiarato la contessa Alexandra al quotidiano B.T. Gli altri quattro nipoti della regina, figli del principe ereditario Frederik, 54 anni, conservano i titoli ma da adulti solo il più anziano riceverà un appannaggio, una decisione presa nel 2016.

